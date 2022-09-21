Владислав Хромых: «Если бы в группе Тутберидзе было бесчеловечное отношение, спортсмены уходили бы. Там все нормально – рабочая обстановка»

Хоккейный тренер, отец фигуристки Майи Хромых Владислав Хромых рассказал об обстановке в группе .

– Вы сами знакомы с Этери Георгиевной?

– Как у родителя у меня были беседы с ней.

– Какой направленности?

– Мотивационной.

– Что она просила вас донести до Майи?

– Любой тренер хочет, чтобы спортсмен еще сильнее выкладывался, показывал характер. Этери Георгиевна просила, чтобы мы со своей стороны больше поддерживали и мотивировали дочь.

– Ходили слухи, что, когда у Майи не получались четверные на тренировках, Этери Георгиевна предлагала ей уйти в танцы. Ваша дочь в ответ тренировалась еще упорнее. Похоже на правду?

– Да, было такое. Этери Георгиевна может любого замотивировать.

– Про Тутберидзе говорят разное. Одни — что она безжалостный тиран, другие – что имеет право, раз дает результат. Вы на чьей стороне в этом споре?

– Если бы в ее группе было бесчеловечное отношение, думаю, что спортсмены уходили бы. Там все нормально – рабочая обстановка. Просто очень высокая конкуренция, никто не расслабляется, все работают в полную силу.

– Знаю, что тренеры часто подмечают друг у друга какие-то фишки. Что-то для себя от Этери Георгиевны взяли?

– Нет, а как тут возьмешь? Фигурное катание — индивидуальный вид спорта, хоккей — командный. Разве что какие-то моменты в общении со спортсменами для себя отметил. Обращал внимание, как личные беседы с родителями проходят.

– И как они проходят? Все говорят, что Тутберидзе максимально строгая.

– Она спокойно общается – без нажима. Объясняет – какие есть проблемы, что надо исправлять и что надо для этого делать.

В некоторых школах запрещается родителям смотреть тренировки, в «Хрустальном», наоборот, желательно, чтобы кто-то из родителей присутствовал, – сказал Хромых.