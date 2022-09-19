Евгений Плющенко: «Четверной аксель – будущее фигурного катания. Малинин оказался первым, но и наши фигуристы близки к этому результату»

высказался о том, что американский фигурист первым в истории исполнил на соревнованиях четверной аксель.

«Четверной аксель – это будущее фигурного катания. Я еще 15 лет назад говорил, что фигуристы изучат все четверные прыжки и станут прыгать на четыре с половиной оборота. И девочки тоже станут выполнять четверные аксели!

Вот Саша Трусова уже выполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде в Пекине. И многие девочки сейчас работают над четверными прыжками и уже делают их. Так что и до четверных акселей они тоже обязательно доберутся.

Это нормальная тенденция, все идет вперед. Сейчас есть хороший инвентарь, хорошее качество льда, хорошие условия для тренировок. Илья Малинин оказался первым, и мы рады за него. Но и наши фигуристы тоже очень близки к этому результату», – сказал Плющенко.

неоднократно прыгал на тренировках, выполнял четверной аксель. Правда, с небольшим недокрутом, но были очень классные попытки. пробовал исполнить четверной аксель на соревнованиях, но тоже не получалось.

Близок к исполнению этого элемента был японский фигурист . И вот первым среди всех четверной аксель блестяще выполнил на международных соревнованиях Илья Малинин. Мы все за него очень рады.

Он из династии фигуристов. Я очень хорошо знаю его родителей Таню и Рому, мы вместе участвовали в соревнованиях. Они начинали тренироваться в России, потом выступали за Узбекистан как одиночники», – добавил экс-фигурист.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов