Александр Лакерник работает консультантом сборной Венгрии по фигурному катанию (РИА Новости)

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Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU), россиянин Александр Лакерник консультирует сборную Венгрии по фигурному катанию.

Об этом сообщает источник РИА Новости, близкий к ситуации. Отмечается, что Лакерник неоднократно приезжал в Будапешт на контрольные прокаты венгерской команды, в последний раз – в августе, после чего вернулся в Россию.

Специалисту выделили кабинет в офисе Федерации фигурного катания Венгрии, однако сейчас он сотрудничает с венгерской сборной в удаленном формате.

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