Лакерник на вопрос о работе в Венгрии: «Я живу в России и собираюсь жить в России. Контакты с венгерской федерацией? У меня со многими есть контакт»

Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал информацию о возможной работе в Венгрии.

Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что Лакерник работает в Федерации фигурного катания Венгрии и в ближайшие месяцы может получить гражданство этой страны.

– Венгрия? Ваши коллеги могут писать все что угодно. Я в Челябинске нахожусь, провожу семинар по линии Федерации фигурного катания на коньках России.

– В будущем допускаете, что окажетесь в Венгрии?

– Я живу в России и собираюсь жить в России.

– О работе в Венгрии речи не идет?

– Работать я могу где угодно, в любой стране мира.

– Контакты с венгерской федерацией у вас есть?

– У меня со многими федерациями есть контакт, – сказал Лакерник.

«Тут строят новую русскую базу». Наши фигуристы переходят в Венгрию – и это злит местных