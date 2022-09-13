Итальянский фигурист Николай Мемола: «Я ездил, езжу и буду ездить в Россию к профессору Мишину. Он лучший тренер всех времен и народов»

Итальянский фигурист Николай Мемола рассказал о тренировках у .

– В Петербург мы с мамой ездим каждый год – она оттуда родом. То, что у меня есть и российский паспорт, помогает избежать визовых сложностей, особенно сейчас. Приезжаем мы на полтора-два месяца и обязательно занимаемся на катке у Алексея Мишина. Я вообще считаю, что он лучший тренер всех времен и народов. Он же профессор.

Мои тренировки в «Юбилейном» – редкое везение, ведь там занимаются и , и , для меня такая честь кататься с ними на одном льду. Вот разладилось у тебя что-то, нет настроения кататься; а ты выходишь к ним на каток, видишь, как они пашут, – и все, настроение сразу меняется.

Так что я ездил, езжу и буду ездить к профессору Мишину. Он мне как семья, там, можно сказать, мой второй дом. Он знает меня с детства, потому что они очень дружны с моей мамой. Алексей Николаевич, спасибо вам большое за возможность тренироваться в вашей школе. Это огромная честь.

Работаем со всем, это же Мишин, он гений. Причем я сейчас не только о фигурном катании – он очень мудрый человек и в жизни. Он всегда готов дать совет и поддержать, причем делает это так виртуозно. Казалось бы, одна фраза, а тебе сразу легче.

Я обожаю «Юбилейный» – это лучшее место для тренировок. Там и сам каток суперский, и работает на нем потрясающая команда. В первую очередь, жена Мишина – Татьяна Николаевна, она уникальная, а еще , Соня Самодурова.

– Ты в «Юбилейном» по-русски на тренировках общаешься?

– Да, конечно. А так как я провожу там достаточно долгое время, то у меня получается летняя языковая школа плюс ко всему, ха-ха. Жалко, что потом за сезон я немного теряю русский, ведь дома мы говорим по-итальянски, да и на катке тоже.

Так что я просто счастлив, что у меня есть такая возможность. Да, конечно, сейчас все непросто, я очень опечален из-за происходящего на Украине. Но мы с мамой все равно не отменили нашу поездку в Петербург.

Знаете, все вроде бы говорят, что спорт вне политики, но на деле это не так. Наше решение не все поняли и поддержали – мне говорили, что не стоит сейчас ездить в Россию, но я ведь езжу туда по личным причинам, это нужно мне самому, я не демонстрирую никакой публичной позиции. Там живут дорогие мне люди: Мишин – мой любимый тренер, он не имеет никакого отношения к происходящему, – сказал Мемола.

«Мне говорили, что сейчас не стоит ездить в Россию. Но там живут дорогие мне люди». Самый высокий фигурист мира – русский итальянец