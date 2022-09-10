Роднина о переходах из сборной России: «Такие фигуристы потом пишут о себе «я олимпиец». Но речь исключительно об участии, а не о завоевании медали»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о переходах российских фигуристов в другие сборные.

«Для многих это возможность прорваться на крупные соревнования. В России конкуренция очень жесткая, а выступление за третьи страны дает шанс попасть на чемпионаты Европы, первенства мира и Олимпийские игры.

На мой взгляд, в большинстве случаев решение о смене спортивного гражданства принимали не сами фигуристы, а их родители. Мы уже переживали такой момент, когда распался СССР. Тогда ребята, которые даже рядом не стояли со сборной, начинали выступать за Казахстан, Белоруссию, Германию.

Но одно дело, когда ты оказываешься в России или США, а другое – в государствах, не имеющих ни веса в мире фигурного катания, ни традиций, ни истории. Что же, можно поставить галочку. Такие фигуристы потом пишут о себе I am Olympian, подразумевая, что они ездили на Олимпийские игры. Но речь идет исключительно об участии, а не о завоевании медали», – сказала Роднина.

«Делать выводы рановато. Это просто паника взрослых. Любое отстранение носит временный характер. Во многих федерациях – особенно в тех видах, где россияне доминируют, – понимают, что без них интерес к турнирам падает, меньше средств приходит от рекламодателей. Поверьте, все давно научились считать деньги», – добавила она.

Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?