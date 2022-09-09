Короткая программа Самоделкиной поставлена под песню Can’t Help Falling in Love в исполнении Дианы Анкудиновой

Тренер Светлана Соколовская рассказала о новой короткой программе фигуристки .

«Я не очень большой специалист в том, что касается женских программ. Не было такого опыта. И туда металась, и сюда, понимая, что мне ничего не нравится, вообще какая-то ерунда выходит.

Сделали с короткую программу, вроде всем она понравилась, начали накатывать. А потом я вдруг услышала музыку Can’t Help Falling in Love в исполнении Дианы Анкудиновой – под нее в показательных выступлениях каталась Саша Трусова с Димой Михайловым.

Вызвала к себе Никиту и говорю: «Компонуй мне эту музыку на два-пятьдесят». – «Для кого?» – «Для Самоделкиной, короткая программа». – «Вы что, с ума сошли?»

Вот так мы программу и поменяли. Здесь эмоции убрали, там дорожки чуть переделали, сама Соня понять ничего не может. Но сейчас мне реально нравится то, что у нас получилось», – сказала Соколовская.

Светлана Соколовская: «У Самоделкиной невероятный характер, она – боец, спортсменка до мозга костей. Поэтому и хочу попробовать ей помочь»