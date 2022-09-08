Первенство Москвы. Черемных и Бутенко победили в парном катании, Чернышова и Антонышев – 2-е

Фигуристы Варвара Черемных и Даниил Бутенко одержали победу на юниорском первенстве Москвы в парном катании.

Первенство Москвы

Пары, юниоры

8 сентября

Итоговое положение

1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 176,78

2. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 170,65

3. Милана Омельченко – Павел Астахов – 143,19

4. Варвара Смирнова – Алексей Белкин – 141,37

5. Софья Сметанкина – Андрей Мирин – 141,08

6. Валерия Ходыкина – Даниил Венедиктов – 138,91

Произвольная программа

1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 113,28

2. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 110,32

3. Софья Сметанкина – Андрей Мирин – 91,28

4. Милана Омельченко – Павел Астахов – 90,30

5. Софья Маринина – Никита Финохин – 89,44

7 сентября

Короткая программа

1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 63,50

2. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 60,33

3. Варвара Смирнова – Алексей Белкин – 53,71

4. Милана Омельченко – Павел Астахов – 52,89

5. Валерия Ходыкина – Даниил Венедиктов – 50,39

6. Софья Сметанкина – Андрей Мирин – 49,80

Полные результаты можно посмотреть здесь.