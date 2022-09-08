Первенство Москвы. Черемных и Бутенко победили в парном катании, Чернышова и Антонышев – 2-е

Фигуристы Варвара Черемных и Даниил Бутенко одержали победу на юниорском первенстве Москвы в парном катании.
Пары, юниоры
8 сентября
Итоговое положение
1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 176,78
2. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 170,65
3. Милана Омельченко – Павел Астахов – 143,19
4. Варвара Смирнова – Алексей Белкин – 141,37
5. Софья Сметанкина – Андрей Мирин – 141,08
6. Валерия Ходыкина – Даниил Венедиктов – 138,91
Произвольная программа
1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 113,28
2. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 110,32
3. Софья Сметанкина – Андрей Мирин – 91,28
4. Милана Омельченко – Павел Астахов – 90,30
5. Софья Маринина – Никита Финохин – 89,44
7 сентября
Короткая программа
1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 63,50
2. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 60,33
3. Варвара Смирнова – Алексей Белкин – 53,71
4. Милана Омельченко – Павел Астахов – 52,89
5. Валерия Ходыкина – Даниил Венедиктов – 50,39
6. Софья Сметанкина – Андрей Мирин – 49,80
Полные результаты можно посмотреть здесь.