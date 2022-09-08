«Фигуристы второго эшелона пытаются вырваться куда-то, потому что в России шансов у них нет». Жулин о переходах в другие сборные

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Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о переходах спортсменов в другие сборные.

Сообщалось, что с начала года Федерация фигурного катания России (ФФКР) получила 19 запросов от фигуристов на смену национальной команды.

«Я думаю, тенденция продолжится, фигуристы второго эшелона пытаются вырваться куда-то, потому что в России шансов у них нет.

Они пытаются представлять другие страны, любые, где будут первым номером, чтобы выступать на чемпионатах Европы и мира.

Надо смотреть, как на это будет реагировать федерация, наша страна, считаю, это сейчас не приветствуется. Думаю, в этой ситуации никто из сборной ничего менять не будет», – сказал Жулин.

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