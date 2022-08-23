Буцаева о внутрироссийских соревнованиях: «Есть мотивирующие моменты, призовые в том числе. Федерация об этом сказала, но подробности я говорить не буду»

Тренер Виктория Буцаева поделилась мнением о мотивации российских фигуристов на фоне отстранения от международных стартов.

– Из тех, с кем я общалась, ребята и тренеры на самом деле все заряжены на работу, на результат.

Спасибо нашей федерации, очень много стартов в сезоне, и мотивирующие моменты тоже есть для наших спортсменов. Поэтому в этом сезоне, думаю, мотивация у ребят точно не упадет.

Многие из них еще не были на этапах Гран-при, чемпионате мира, они даже не знают, что это такое. Каждый из них сейчас просто хочет попасть в элиту одиночного фигурного катания.

Их задача – выигрывать этапы Кубка, первенство России, финал Кубка, а следующий сезон покажет. В том числе какая будет ситуация в мире.

– Мотивирующие моменты – это не призовые, случаем?

– Призовые в том числе, конечно. Федерация об этом сказала.

– Раньше на этапах можно было разве что подарок типа «Яндекс.Станции» получить. Сейчас нечто большее?

– Вы мыслите в правильном направлении. Но подробности я во всеуслышание говорить не буду, – заявила Буцаева.