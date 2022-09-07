Андрей Мозалев: «Замысел произвольной программы в том, что в руку вселяется чья-то душа и она как бы существует отдельно от моего тела»

Российский фигурист прокомментировал свое выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Замысел произвольной программы в том, что в руку вселяется чья-то душа и она как бы существует отдельно от моего тела. В принципе я сейчас был спокоен, но нужно накатать программу. Сыровато. Физически в том числе. В этом сезоне планирую три четверных в произвольной программе.

Очень круто, что сюда посреди рабочего дня пришли зрители. Пригласить на тренировку? Надо у тренеров спрашивать. Но мне все равно, я на тренировке в себе.

Костюм? Его автор – Мария Евстигнеева. На контрольных прокатах сборной в Москве нужно уже быть в костюме, это условие федерации. Сказали, что там все уже серьезно, телевидение. Тренировочный или соревновательный – но должен быть костюм. Один раз я появился на прокатах без костюма, с шильдиками везде, и меня тогда наругали», – сказал Мозалев.