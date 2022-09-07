Илья Авербух: «Тутберидзе – тренер-революционер, именно она дала толчок развитию женского фигурного катания»

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер назвал тренером-революционером.

– Чем вы объясняете такую богатую россыпь юных талантов в современном женском фигурном катании России? Это такая генерация уникальная или все же заслуга тренеров, прежде всего, Тутберидзе?

– Я думаю, что это следствие того, что у нас появился тренер-революционер, Этери Георгиевна Тутберидзе. Именно она дала такой толчок развитию женского фигурного катания.

Такая цикличность всегда была. Я считаю, что тренер первичен, это он раскрывает таланты, а потом уже все остальное, – сказал Авербух.

Илья Авербух: «Я всегда на стороне Тутберидзе. Ее ученицы – просто клад, и осознаем мы всю ценность работы Этери только спустя время»