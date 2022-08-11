Илья Авербух: «Я всегда на стороне Тутберидзе. Ее ученицы – просто клад, и осознаем мы всю ценность работы Этери только спустя время»

Хореограф, постановщик ледовых шоу поделился мнением о словах Этери Тутберидзе про «Матч ТВ» и Sports.ru.

– Не так давно Этери Тутберидзе жестко высказалась о работе некоторых журналистов. Следили за этой темой?

– Честно, были какие-то звонки за комментарием по этой теме, но я даже не знаю, в чем сыр-бор. Но если меня спросят, я всегда на стороне Этери Георгиевны.

Это выдающийся тренер, тренер с большой буквы, тренер, который имеет право высказывать свою позицию однозначно. В 99% случаев наши мнения с ней совпадают.

Я не знаю вообще сути этого вопроса – думаю, это просто межсезонье и все пытаются из мухи сделать слона. Но, даже не зная вопроса, я точно на стороне Этери Георгиевны.

– Насколько я понял, претензии были в том, что СМИ много внимания уделяют ее полетам в США.

– Этери Георгиевна сейчас в России. И она работает с большой плеядой юных талантливых фигуристов, она подарила нам созвездие выдающихся девушек.

Ее ученицы – это просто клад, и осознаем мы всю ценность работы Тутберидзе только спустя время, когда реально обернемся и поймем, какие бриллианты были рождены в штабе Этери Георгиевны, – сказал Авербух.

Этери Тутберидзе: «Матч ТВ» и Спорт Сру давно завоевали звание туалетного чтива. Прочтение одних заголовков улучшает перистальтику»

«Риторика «эээ, Спорт Сру» – это не высокомерие, а истерика». Еще раз про туалетное чтиво Этери Тутберидзе