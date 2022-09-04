«Из гонки все вышли сухими – это была задача-минимум». Энберт поучаствовал в фестивале водных видов спорта «Открытая вода»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде поделился впечатлениями от фестиваля водных видов спорта «Открытая вода», который прошел сегодня в Москве.

Помимо Энберта, в фестивале приняли участие и .

Фигуристы участвовали в заплыве на сапах. Какое место они заняли, не сообщается.

«Результаты сегодня, я считаю, прекрасны, поскольку из гонки все вышли сухими – это была для нас задача-минимум. Недавно попробовал себя в гребле на байдарке – там с этой задачей не справился, перевернулись, еще до старта не доехав.

Результат, в принципе, закономерный, но ведь главное – участие и хорошее настроение. Для нас важен дух соперничества, жажда соревнований, поэтому мы с удовольствием пробуем себя в различных видах спорта.

Мы одна большая спортивная семья и всегда рады возможности посоревноваться, поделиться друг с другом опытом», – сказал Энберт.

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