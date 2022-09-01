Илья Авербух: «Когда мы вернемся на мировую арену, а я вижу, что это произойдет как можно быстрее, мы будем конкурентоспособными»

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух считает, что российские фигуристы вернутся на международные соревнования.

«Я считаю, что у нас очень хорошая плеяда танцевальных пар. У нас есть потенциал, и, как только мы вернемся на мировую арену, а я вижу, что это произойдет как можно быстрее, потому что справедливость всегда торжествует, мы будем совершенно готовы и по-прежнему конкурентоспособными – это сейчас самое важное.

Еще раз хочу поблагодарить федерацию фигурного катания за то, что все на таком высоком профессиональном уровне и такая профессиональная работа ведется и позволяет нам не останавливаться, а развиваться», – сказал Авербух.