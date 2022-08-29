Алина Горбачева: «Я поставила себе цель, можно сказать, что это мечта – выиграть Олимпиаду»

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала о цели победить на Олимпийских играх.

Ранее 15-летняя спортсменка выступила на юниорских прокатах сборной России в Новогорске.

– Помимо четверного сальхова, ты учила еще четверной тулуп и тройной аксель. Как сейчас с ними успехи?

– Сейчас из-за травмы я пока не заходила на них, но буду изучать дальше. Вот в прошлом сезоне и четверной тулуп, и триксель учила активно. Когда врачи разрешат, буду осваивать их дальше.

– Есть планы выучить еще какие-нибудь элементы ультра-си?

– Да, есть. Хочу научиться прыгать все.

– Четверной аксель тоже?

– Об этом пока не думала, хочу сначала триксель освоить.

– А к какому прыжковому контенту стремишься в новом сезоне?

– К двум четверным сальховам и четверному тулупу.

– Ты начала заниматься фигурным катанием очень поздно по современным меркам – в семь лет. Как тебе удалось догнать других детей?

– Я очень хотела, очень старалась, желала догнать девочек. Но в начале занималась просто для себя. У меня была мечта стать олимпийской чемпионкой, но не сразу, как начала заниматься.

Я стала заниматься для себя, потому что хотела кататься и сама пришла в фигурное катание. А потом уже стало получаться, и я поставила себе цель, можно сказать, что это мечта – выиграть Олимпиаду, – рассказала Горбачева.

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