Алина Горбачева: «Я поставила себе цель, можно сказать, что это мечта – выиграть Олимпиаду»

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала о цели победить на Олимпийских играх.
Ранее 15-летняя спортсменка выступила на юниорских прокатах сборной России в Новогорске.
– Помимо четверного сальхова, ты учила еще четверной тулуп и тройной аксель. Как сейчас с ними успехи?
– Сейчас из-за травмы я пока не заходила на них, но буду изучать дальше. Вот в прошлом сезоне и четверной тулуп, и триксель учила активно. Когда врачи разрешат, буду осваивать их дальше.
– Есть планы выучить еще какие-нибудь элементы ультра-си?
– Да, есть. Хочу научиться прыгать все.
– Четверной аксель тоже?
– Об этом пока не думала, хочу сначала триксель освоить.
– А к какому прыжковому контенту стремишься в новом сезоне?
– К двум четверным сальховам и четверному тулупу.
– Ты начала заниматься фигурным катанием очень поздно по современным меркам – в семь лет. Как тебе удалось догнать других детей?
– Я очень хотела, очень старалась, желала догнать девочек. Но в начале занималась просто для себя. У меня была мечта стать олимпийской чемпионкой, но не сразу, как начала заниматься.
Я стала заниматься для себя, потому что хотела кататься и сама пришла в фигурное катание. А потом уже стало получаться, и я поставила себе цель, можно сказать, что это мечта – выиграть Олимпиаду, – рассказала Горбачева.
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