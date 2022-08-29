Алина Горбачева: «Менять гражданство не планирую. Хочу кататься за Россию. Надеюсь, что скоро нас допустят»

15-летняя российская фигуристка Алина Горбачева ответила на вопросы о возможной смене гражданства, а также о возрастном цензе в фигурном катании.

Ранее Горбачева выступила на юниорских прокатах сборной России в Новогорске.

– В новом сезоне международных стартов не будет. Есть расстройство по этому поводу?

– Да, расстроена, конечно, но буду кататься в России, здесь самые сильные девочки в мире, так что скучно точно не будет.

– Многие российские юниорки сейчас активно меняют гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международном уровне. У тебя были когда-нибудь такие мысли?

– Менять гражданство не планирую, нет. Хочу кататься за Россию.

– Ты родилась после 1 июля, 23 июля тебе исполнилось 15 лет, из-за этого ты не можешь в этом сезоне выйти во взрослые. Но после поднятия возрастного ценза ты выйдешь во взрослые только в 18 лет в сезоне-2025/2026 накануне Олимпиады. Не обидно?

– Не могу сказать, что обидно. Можно кататься по юниорам, нас все равно пока не допускают, и непонятно, когда допустят. Надеюсь, что скоро, конечно, ведь я не выступала еще на юниорском Гран-при, например. Так что в какой-то степени хорошо, что успею туда съездить позже. Поэтому вроде обидно, а вроде и нет, – сказала Горбачева.

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