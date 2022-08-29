Горбачева о программе «Круэлла»: «Мы выбрали музыку еще до того, как Трусова стала под нее кататься. Кто-то писал в соцсетях, что понравилось, а кто-то – что это плагиат»

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала о своей короткой программе под саундтрек из фильма «Круэлла».

Ранее Горбачева выступила на контрольных прокатах юниоров в Новогорске.

«Так получилось, что мы выбрали эту музыку еще до того, как Саша Трусова стала под нее кататься. Но так как моя прошлая короткая программа под французскую песню была очень удачная, то мы решили оставить ее на второй сезон, а «Круэллу» взять в этом году.

Потом, когда Саша вышла со своей произвольной, было немного неожиданно. Но мы все-таки решили взять эту музыку. Тренеры обещали мне ее в этом году. Еще прошлым летом они сказали, что в следующем сезоне возьмем. А я обещала, что буду хорошо под нее кататься.

С какой реакцией столкнулась после премьеры программы? В соцсетях писали много всего разного. Кто-то писал, что понравилось, а кто-то, что это плагиат Трусовой. Но я понимаю – сколько людей, столько и мнений. Кому-то понравится, кому-то не понравится», – сказала 15-летняя спортсменка.

Ого, 14-летняя фигуристка взяла олимпийскую музыку Трусовой – та самая «Круэлла» снова с нами, теперь под смех тренеров