Мирзоев о контрольных прокатах: «Среди всех юниорок могу выделить Двоеглазову, Захарову и Горбачеву. Они оставили очень хорошие впечатления»

Серебряный призер юниорского ЧМ-2016 в парном катании, ныне тренер Владислав Мирзоев оценил контрольные прокаты российских юниоров в Новогорске.

– Смотрел контрольные прокаты юниоров? Кого можешь выделить?

– Успел отсмотреть только девочек. Среди всех юниорок могу выделить [Алису] Двоеглазову, [Марию] Захарову и [Алину] Горбачеву. Эти три спортсменки оставили очень хорошие впечатления.

– В сети активно обсуждают музыку Вероники Жилиной. Фанаты считают, что тренеры выбрали слишком «взрослое» музыкальное сопровождение для спортсменки. Тебе так не показалось?

– Я бы предложил подождать начала сезона, когда программы будут доделаны, элементы будут вкатаны. Правильным будет судить о музыке и постановке после первых официальных соревнований в сезоне.

На контрольных прокатах спортсмены редко выступают в стопроцентной форме. Оценивать раньше времени программы не нужно. Что касается Вероники, то это не первый раз, когда юниорки катаются под «взрослую» и ранее звучащую музыку, – отметил Мирзоев.

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