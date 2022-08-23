Буцаева – на вопрос о программах Жилиной: «Ребенок может быть настолько артистичен, что готов передавать характер музыки и в таком возрасте. Нельзя притуплять этот порыв»

Тренер Виктория Буцаева высказалась о художественном содержании программ у спортсменов-юниоров.

В частности, тренер ответила на вопрос о критике постановок для Вероники Жилиной. Ранее 14-летняя фигуристка выступила на юниорских контрольных прокатах в Новогорске, где исполнила короткую программу под музыку Je Taime и произвольную под El Tango De Roxanne.

«Сам ребенок может быть настолько артистичен и развит, что готов катать такие программы, передавать характер музыки и в таком возрасте. Сейчас и джаз-классы вводят в подготовку. Не могу назвать это перебором, по мне, все в пределах нормы.

Дети сейчас посещают и уроки театрального искусства, знаю, что это сейчас тоже очень приветствуется. Это данные ребенка, которые надо развивать, и нельзя притуплять этот порыв. Наоборот, это хорошо, его нужно развивать, просто в правильном направлении. Чтобы это выглядело красиво, эстетично», – заявила Буцаева.

Радионова о критике программ Жилиной: «Программы для того и ставят, чтобы в них человек рос. В интернете много что пишут, для нас важно услышать представителей федерации»