Российская фигуристка Елизавета Берестовская вернется к тренировкам на льду к началу сентября.

Об этом сообщил тренер спортсменки Сергей Давыдов. Ранее 14-летняя Берестовская пропустила юниорские контрольные прокаты в Новогорске.

«Ожидаем ее возвращения на лед к началу сентября. Лиза планирует выступать в этом сезоне, но пока еще проходит реабилитацию после лечения», – заявил Давыдов.

В январе сообщалось, что Берестовская не выступает на соревнованиях из-за проблем со спиной.

Фигуристка занимала пятое место на юниорском этапе Гран-при в Красноярске в прошлом сезоне.