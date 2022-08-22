Трусова о тренировке на Moscow Urban Forum: «Комплекс упражнений составляла в основном я. Но спрашивала советы у тренеров по ОФП и хореографии»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поделилась впечатлениями от открытой тренировки, которую она провела вчера в рамках Moscow Urban Forum.

«Очень понравилось. Это мой первый опыт, было очень необычно. Я старалась, чтобы было интересно.

Комплекс упражнений составляла в основном я. Но спрашивала советы у тренеров по ОФП и хореографии, чтобы составить примерный план», – сказала Трусова.

Александра Трусова провела автограф-сессию и тренировку на Московском урбанистическом форуме