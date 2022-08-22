Александра Трусова: «Было бы интересно попробовать себя в большом теннисе. За игрой конкретных теннисистов особо не слежу, просто интересен сам процесс»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию рассказала, что хотела бы попробовать себя в большом теннисе.

В июне фигуристка выступила в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

«Было бы интересно попробовать себя в большом теннисе. За игрой конкретных теннисистов особо не слежу, просто интересен сам процесс», – сказала Трусова.

Фигуристка отметила, что в каждом виде спорта есть свои сложности.

«Все очень тяжело – очень разная нагрузка на разные группы мышц, и все необычно», – добавила она.

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