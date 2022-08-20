Чемпион юношеских Олимпийских игр-2016 Григорий Смирнов завершил спортивную карьеру

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Российский, позже американский фигурист Григорий Смирнов, выступавший в танцах на льду, завершил спортивную карьеру.

До сентября 2020 года Смирнов выступал за Россию в паре с Анастасией Шпилевой. Дуэт выигрывал первенство России среди юниоров-2017 и юношеские Олимпийские игры-2016. 

В сентябре 2021-го Смирнов встал в пару с американкой Эйвонли Нгуен. Фигуристы планировали выступить на чемпионате США, но снялись из-за травмы партнера. 

«Смирнов уезжал тренироваться к Игорю Шпильбанду, готовился выступать за США. Поработал несколько месяцев, но что‑то не сложилось.

Сейчас Григорий вернулся в Москву и начал тренировать детей», – рассказал тренер Денис Самохин.

 

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