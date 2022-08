Жилина катается под «Танго Роксаны», Двоеглазова – под саундтрек из «Ла-Ла Лэнд», у Садковой – музыка из фильма «Привидение»: юниорки показали новые произвольные программы

Сегодня на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске девушки выступили с произвольными программами.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниорки

Произвольная программа

– El Tango De Roxanne

– ремикс Heart Of Glass в исполнении Blondie

Мария Захарова – Esperanza в исполнении Максима Родригеса

– Girl in a Mirror от Дженнифер Томас

Елизавета Лабутина – Maktub в исполнении Маркуса Вианы

– Beneath The Floorboards в исполнении Power Haus

Мария Гордеева – саундтрек к «Игре престолов»

Таисия Щербинина – Cry Me a River в исполнении Jud

– Rev02 от Psychic Pollution

Вероника Яметова – Cirque du Soleil – Mirko

Алиса Двоеглазова – саундтрек к фильму «Ла-Ла Лэнд»

Дарья Садкова – саундтрек к фильму «Привидение»

Елизавета Куликова – If Yoy Go Away в исполнении Imany

Софья Титова – Power Of Evil от Лорана Джулье