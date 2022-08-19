Жилина катается под «Танго Роксаны», Двоеглазова – под саундтрек из «Ла-Ла Лэнд», у Садковой – музыка из фильма «Привидение»: юниорки показали новые произвольные программы

Сегодня на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске девушки выступили с произвольными программами.
Контрольные прокаты-2022
Новогорск
Юниорки
Произвольная программа
Вероника Жилина – El Tango De Roxanne
Анастасия Зинина – ремикс Heart Of Glass в исполнении Blondie
Мария Захарова – Esperanza в исполнении Максима Родригеса
Алина Горбачева – Girl in a Mirror от Дженнифер Томас
Елизавета Лабутина – Maktub в исполнении Маркуса Вианы
Надежда Понтелеенко – Beneath The Floorboards в исполнении Power Haus
Мария Гордеева – саундтрек к «Игре престолов»
Таисия Щербинина – Cry Me a River в исполнении Jud
Любовь Рубцова – Rev02 от Psychic Pollution
Вероника Яметова – Cirque du Soleil – Mirko
Алиса Двоеглазова – саундтрек к фильму «Ла-Ла Лэнд»
Дарья Садкова – саундтрек к фильму «Привидение»
Елизавета Куликова – If Yoy Go Away в исполнении Imany
Софья Титова – Power Of Evil от Лорана Джулье