Жилина катается под «Танго Роксаны», Двоеглазова – под саундтрек из «Ла-Ла Лэнд», у Садковой – музыка из фильма «Привидение»: юниорки показали новые произвольные программы

Теги сборная России Екатерина Гордеева женское катание контрольные прокаты Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Мария Захарова Дарья Садкова Любовь Рубцова Елизавета Куликова Анастасия Зинина Алиса Двоеглазова Вероника Яметова Надежда Понтелеенко Елизавета Лабутина Таисия Щербинина Фигурное катание

Сегодня на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске девушки выступили с произвольными программами.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниорки

Произвольная программа

Вероника Жилина – El Tango De Roxanne

Анастасия Зинина – ремикс Heart Of Glass в исполнении Blondie

Мария Захарова – Esperanza в исполнении Максима Родригеса

Алина Горбачева – Girl in a Mirror от Дженнифер Томас

Елизавета Лабутина – Maktub в исполнении Маркуса Вианы

Надежда Понтелеенко – Beneath The Floorboards в исполнении Power Haus 

Мария Гордеева – саундтрек к «Игре престолов»

Таисия Щербинина – Cry Me a River в исполнении Jud

Любовь Рубцова – Rev02 от Psychic Pollution

Вероника Яметова – Cirque du Soleil – Mirko

Алиса Двоеглазова – саундтрек к фильму «Ла-Ла Лэнд»

Дарья Садкова – саундтрек к фильму «Привидение»

Елизавета Куликова – If Yoy Go Away в исполнении Imany

Софья Титова – Power Of Evil от Лорана Джулье

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