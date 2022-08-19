Двоеглазова прыгнула четверной лутц в связке с двойным акселем в произвольной программе на контрольных прокатах, Жилина сделала четверной сальхов

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Мария Захарова Дарья Садкова Любовь Рубцова Елизавета Куликова Анастасия Зинина Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Вероника Яметова Надежда Понтелеенко Елизавета Лабутина Таисия Щербинина Фигурное катание

Сегодня на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске девушки выступили с произвольными программами.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниорки

Произвольная программа

Вероника Жилина – прыгнула тройной лутц, четверной сальхов, тройной аксель со степ-аутом, тройной риттбергер, упала с четверного сальхова, тройной флип-тройной тулуп с ошибкой, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер.

Анастасия Зинина – прыгнула двойной аксель, тройной тулуп-двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип-тройной тулуп-двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер, тройной лутц.

Мария Захарова – упала с четверного тулупа, сделала двойной аксель, тройной флип-двойной тулуп, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, упала с тройного риттбергера.

Алина Горбачева – сделала тройной сальхов-двойной сальхов через ойлер, двойной флип, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип-двойной аксель, тройной лутц.

Елизавета Лабутина – прыгнула тройной флип, тройной лутц-двойной тулуп, двойной аксель-тройной тулуп, двойной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, двойной риттбергер со степ-аутом, тройной флип.

Надежда Понтелеенко – упала на дорожке шагов, сделала двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной флип-тройной флип через ойлер с ошибкой, двойной аксель-двойной аксель через ойлер.

Мария Гордеева – упала с четверного сальхова, упала с четверного тулупа, сделала тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель-тройной тулуп.

Таисия Щербинина – упала с тройного лутца, сделала тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп с ошибкой, двойной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной риттбергер-двойной тулуп.

Любовь Рубцова – прыгнула тройной аксель-двойной тулуп, упала с тройного акселя, сделала тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер, тройной лутц-тройной тулуп-двойной аксель, тройной флип.

Вероника Яметова – прыгнула двойной аксель, тройной лутц, двойной аксель-тройной тулуп, тройной сальхов-тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, упала с тройного флипа.

Алиса Двоеглазова – прыгнула четверной лутц-двойной аксель, упала с четверного лутца, сделала тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер со степ-аутом, тройной флип.

Дарья Садкова – прыгнула двойной аксель, тройной флип-тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип-тройной сальхов через ойлер с ошибкой, тройной лутц.

Елизавета Куликова – исполнила тройной лутц, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель-тройной тулуп, тройной сальхов-тройной тулуп-двойной риттбергер.

Софья Титова – упала с тройного акселя, сделала тройной сальхов, тройной сальхов-двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, тройной флип.

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