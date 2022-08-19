Двоеглазова прыгнула четверной лутц в связке с двойным акселем в произвольной программе на контрольных прокатах, Жилина сделала четверной сальхов

Сегодня на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске девушки выступили с произвольными программами.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниорки

Произвольная программа

– прыгнула тройной лутц, четверной сальхов, тройной аксель со степ-аутом, тройной риттбергер, упала с четверного сальхова, тройной флип-тройной тулуп с ошибкой, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер.

– прыгнула двойной аксель, тройной тулуп-двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип-тройной тулуп-двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер, тройной лутц.

Мария Захарова – упала с четверного тулупа, сделала двойной аксель, тройной флип-двойной тулуп, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, упала с тройного риттбергера.

– сделала тройной сальхов-двойной сальхов через ойлер, двойной флип, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип-двойной аксель, тройной лутц.

Елизавета Лабутина – прыгнула тройной флип, тройной лутц-двойной тулуп, двойной аксель-тройной тулуп, двойной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, двойной риттбергер со степ-аутом, тройной флип.

Надежда Понтелеенко – упала на дорожке шагов, сделала двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной флип-тройной флип через ойлер с ошибкой, двойной аксель-двойной аксель через ойлер.

Мария Гордеева – упала с четверного сальхова, упала с четверного тулупа, сделала тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель-тройной тулуп.

Таисия Щербинина – упала с тройного лутца, сделала тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп с ошибкой, двойной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной риттбергер-двойной тулуп.

Любовь Рубцова – прыгнула тройной аксель-двойной тулуп, упала с тройного акселя, сделала тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер, тройной лутц-тройной тулуп-двойной аксель, тройной флип.

Вероника Яметова – прыгнула двойной аксель, тройной лутц, двойной аксель-тройной тулуп, тройной сальхов-тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, упала с тройного флипа.

– прыгнула четверной лутц-двойной аксель, упала с четверного лутца, сделала тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер со степ-аутом, тройной флип.

– прыгнула двойной аксель, тройной флип-тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип-тройной сальхов через ойлер с ошибкой, тройной лутц.

Елизавета Куликова – исполнила тройной лутц, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель-тройной тулуп, тройной сальхов-тройной тулуп-двойной риттбергер.

Софья Титова – упала с тройного акселя, сделала тройной сальхов, тройной сальхов-двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, тройной флип.