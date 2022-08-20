Анна Царева: «В середине лета Марусю Захарову стали беспокоить боли в правой стопе. Это повлияло на работу, в полную силу тренироваться не могли»

Тренер Анна Царева рассказала о подготовке к сезону фигуристки Марии Захаровой.

«Подготовка у нас получилась не такой, как хотелось бы. В середине лета Марусю стали беспокоить боли в правой стопе. Причина – возрастные проблемы, связанные с ростом, изменениями в организме. Естественно, это повлияло на всю работу, потому что в полную силу тренироваться не могли. С прыжками было тяжеловато. И форсировать, нагружать нельзя.

Но работу мы не прерывали. Поставили новые программы. Короткая – «I Put A Spell On You» в исполнении Annie Lennox, произвольная – «Esperanza» Максима Родригеса. Обе программы поставил .

Музыку Никите предложили мы, потому что важно, чтобы сама спортсменка понимала и чувствовала, что катает. У нас уже был момент, когда я настояла на том, чтобы программу поставили под «Ромео и Джульетту», но Маша потом честно призналась, что музыка ей не нравилась.

Произвольную программу мы сделали в мае. Короткую буквально две недели назад. Понятно, эта программа еще не накатана, но нам было важно услышать мнения специалистов, судей именно в начале сезона, чтобы в дальнейшем все недочеты исправить.

Соответственно, не так, как планировали, шла и работа над прыжками. Безусловно, нужен тройной аксель, нужен четверной. Это однозначно. Но для того, чтобы напрыгивать и стабилизировать прыжки, нужно набирать форму. А чтобы набирать форму, ничего не должно беспокоить в плане здоровья.

Думаю, в течение сезона, когда появится возможность, будем пробовать сложные элементы, потому что сегодня это уже необходимо в женском одиночном катании», – сказала Царева.