Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала олимпийской чемпионке Анне Щербаковой успешного восстановления после травмы.

Ранее стало известно, что Щербакова перенесет операцию на колене. Завтра фигуристка вылетит в Германию.

«Счастливого пути и быстрейшего восстановления. Мы ее все любим и обожаем. Будем о ней думать и переживать за нее. Передайте ей мою любовь.

Она с травмой дошла до Олимпиады и выиграла ее. Это говорит о ее сильнейших человеческих качествах, – цитирует Тарасову ТАСС.

«Хочу пожелать здоровья и успешной операции! У всех операции проходят по-разному. Но Аня вернется! Мы в нее верим. Все будет хорошо!» – приводит слова Тарасовой «СЭ».

Щербакова перенесет операцию на колене: «Давняя травма не дает мне тренироваться в полную силу»