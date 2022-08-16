Татьяна Тарасова: «Щербакова с травмой дошла до Олимпиады и выиграла ее. У всех операции проходят по-разному. Но Аня вернется!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России травмы женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала олимпийской чемпионке Анне Щербаковой успешного восстановления после травмы.

Ранее стало известно, что Щербакова перенесет операцию на колене. Завтра фигуристка вылетит в Германию.

«Счастливого пути и быстрейшего восстановления. Мы ее все любим и обожаем. Будем о ней думать и переживать за нее. Передайте ей мою любовь.

Она с травмой дошла до Олимпиады и выиграла ее. Это говорит о ее сильнейших человеческих качествах, – цитирует Тарасову ТАСС.

«Хочу пожелать здоровья и успешной операции! У всех операции проходят по-разному. Но Аня вернется! Мы в нее верим. Все будет хорошо!» – приводит слова Тарасовой «СЭ».

Щербакова перенесет операцию на колене: «Давняя травма не дает мне тренироваться в полную силу»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные