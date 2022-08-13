Артур Гачинский: «То, что возрастной ценз подняли, нельзя назвать однозначно благом. Никто точно не будет ждать до 17 лет, чтобы начать учить четверные»

Бронзовый призер ЧМ-2011 Артур Гачинский высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

– Четверные прыжки сейчас демонизированы как нечто очень вредное для здоровья. Они действительно такие опасные, или по силе воздействия как полный набор тройных?

– Кататься в принципе вредно. Спорт не лечит, а калечит. Если сравнивать четверной с тройным, то разница в нагрузке большая. Четверной – суперсложная координация, должны быть общефизические хорошие показатели. Спортсмен должен быть готов к ним психологически и физиологически.

Если он не готов, то его заставлять – все равно что он сразу убился бы и пошел лечиться. Здесь есть некая сложность. Плюс фигурное катание стало исключительно молодым. И тут не то что четверной опасен, а просто детский организм еще не готов.

То есть если брать физическое развитие человека до 20 лет, то у нас формируется костная ткань, мы становимся крепче, сильнее , выносливее. В 13-14 лет вместо косточки еще хрящик, который только на пути становления косточкой. Спортсмен в принципе склонен к тому, чтобы у него появлялись травмы.

Поэтому четверные сказываются на суставах, коленях, спине. Вот и получается, что на недостаточно крепкий организм три-пять падений с четверных – раз, уже гематома. Раз, уже болит. Раз, что-то сильнее пострадало.

– С этой точки зрения повышение возраста – благо? Дети вырастут, окрепнут и только после этого начнут изучать четверные прыжки.

– Нет, это вы себя сейчас обманываете. Так не работает. То, что возрастной ценз подняли, нельзя назвать однозначно благом. Зависит от того, как смотреть на эту медальку. Но точно никто не будет ждать семнадцати, чтобы начать учить четверные, – сказал Гачинский.

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России

Думаете, возрастной ценз только в фигурке? Нееет – в гимнастике поднимали дважды (но не спаслись от обмана), а пловцы испугались 10-летней девочки

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов