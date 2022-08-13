Алена Косторная: «В начале июля мне нужно было выступить в шоу Плющенко. Накануне повредила голеностоп, лодыжка распухла. Не знала, как выходить на лед»

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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что этим летом выступала в шоу Евгения Плющенко с повреждением голеностопа. 

– В начале июля мне нужно было выступить в шоу Евгения Викторовича Плющенко, накануне я еще каким-то образом повредила голеностоп, лодыжка сильно распухла.

А это Сочи: жарко, ноги отекают. Не скажу, что голеностоп стал размером с футбольный мяч, но в ботинок нога не помещалась.

Вдобавок я сильно перегрелась на солнце, пока валялась на пляже. Поднялась температура, кошмар, в общем. Просто не знала, как на лед в таком состоянии выходить.

– Пришлось в очередной раз глотать обезболивающие?

– Нет. Лиза Нугуманова помогла мне затейпировать ногу, вдвоём мы кое-как запихнули её в ботинок. И так перед каждым выходом. Неприятная история, но такое случается.

– Отказаться от того выступления было нельзя?

– А как? Люди пришли на меня смотреть, что я должна была им сказать? Оставалось только терпеть. Что касается обезболивающих, это опасная история. Если перебрать с ними, они перестают действовать, – сказала Косторная.

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