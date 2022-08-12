«Туктамышева разучивает четверные элементы, что‑то даже получается, но говорить об их включении в программу пока рано». Тренер группы Мишина о фигуристке

Тренер группы Алексея Мишина Владислав Сезганов рассказал о подготовке фигуристов к сезону.

Сейчас спортсмены из группы Мишина находится на сборе в Куршевеле.

«Первое выступление ребят ждет в середине сентября на контрольных прокатах. Но ребята неплохо готовы, прыгают четверные, кто‑то изучает что‑то новое.

Все программы поставили. Могу сказать, что Миша Коляда оставил старую короткую программу, а произвольную сделали новую. Как раз сегодня они делают тестовый прокат перед местной публикой в Куршевеле.

Туктамышева пока не пробовала исполнять четверной лутц без удочки. Разучивает другие четверные элементы, что‑то даже получается, но говорить о включении элементов в программу пока рано.

Мне бы очень хотелось, чтобы в следующем сезоне у Лизы получилось исполнить в программе четверной прыжок. Мы сделаем для этого все возможное», – сказал Сезганов.