Алина Загитова: «Мне все говорят, что мы с Соловьевым смотримся на льду очень хорошо. Так что в парном катании я уже себя более-менее ощущаю»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о своих впечатлениях от выступления в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

– Алина, с возвращением на главную роль в «Аленьком цветочке»! Как для вас проходят спектакли сейчас в Сочи?

– Каждый раз – как в первый. Стараюсь постоянно придумывать что-то новое, где-то по-другому сыграть, найти что-то свое. Поэтому каждый выход на лед для меня – особенные эмоции.

– Как шла подготовка к нынешней серии выступлений?

– Отпуск у меня закончился в конце мая. Сразу и начала готовиться, потихонечку восстанавливать прыжки. Два месяца на подготовку хватило.

– Новые элементы учили к сочинским шоу?

– Да, здесь лед значительно меньше, чем был в Питере, где я выступала в этой роли. И на нем стоят два огромных столба-опоры. Поэтому мы изменили ряд элементов и новые поддержки тоже подготовили.

– Ваш партнер , выступая после шоу, отметил ваш прогресс в парном катании. А для вас парное катание уже становится чем-то своим и близким?

– Действительно, мы с Димой хорошо скатались. Мне все говорят, что смотримся мы с ним на льду очень хорошо. Так что в парном катании я уже себя более-менее ощущаю. Не боюсь уже никаких поддержек, полностью Диме доверяюсь.

– Сначала, значит, все-таки был страх на поддержках?

– Конечно, сначала боялась, все-таки для меня это было что-то новое. Ничего необычного в таком страхе нет. Но потом привыкла. С новыми прыжками же то же самое: когда начинаешь их учить, тоже боишься. Так и с поддержками, – сказала Загитова.