Алина Загитова: «Буду катать в «Аленьком цветочке» до 4 сентября. А что будет дальше – увидите»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о дальнейших планах.

Сейчас она выступает в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.

– Что можете сказать о своих планах?

– В ближайший месяц я в Сочи. Буду катать в «Аленьком цветочке» до 4 сентября. А что будет дальше – вы увидите.

– В последнее время можно видеть новости, что вы якобы собрались в бокс. Появляются даже комментарии промоутеров. Насколько это соотносится с реальностью?

– Ну, пусть так думают.

– В общем, боксировать не собираетесь? Пока выступать будете на льду?

– Мне нравится кататься. Я получаю от этого огромное удовольствие. И пока я не знаю, что они там думают, – сказала Загитова.