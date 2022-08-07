Алина Загитова: «Буду катать в «Аленьком цветочке» до 4 сентября. А что будет дальше – увидите»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о дальнейших планах.
Сейчас она выступает в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.
– Что можете сказать о своих планах?
– В ближайший месяц я в Сочи. Буду катать в «Аленьком цветочке» до 4 сентября. А что будет дальше – вы увидите.
– В последнее время можно видеть новости, что вы якобы собрались в бокс. Появляются даже комментарии промоутеров. Насколько это соотносится с реальностью?
– Ну, пусть так думают.
– В общем, боксировать не собираетесь? Пока выступать будете на льду?
– Мне нравится кататься. Я получаю от этого огромное удовольствие. И пока я не знаю, что они там думают, – сказала Загитова.