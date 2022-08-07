Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о первом выступлении в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек» в этом сезоне.

– Во-первых, я очень рада снова кататься в шоу. Это какие-то нереальные эмоции. Очень по ним скучала. Конечно, не все получилось. Мы все делали в спешке. Лед немножко другой, катаемся тут не как в Питере – там арена была побольше. Быстренько все сегодня сделали, буквально за полтора часа.

Но и то… Случалось, что я еду со своим партнером во время шоу и говорю: «Дима, что дальше?!» Главное, чтобы зрители это не слышали.

На самом деле, сегодня я очень сильно переживала. Когда адреналин и эмоции зашкаливают, ты не можешь думать о том, что у тебя дальше. Думаю, что в моем следующем выступлении все будет намного лучше. А так – я рада.

– Ледовая арена здесь и правда не очень большая. В чем особенность таких выступлений?

– На большом льду можно раскатиться, что заметно экономит энергию. А здесь надо держаться в рамках небольшой арены. Сегодня было пару моментов, когда я чуть не улетела в какой-то фонарь. Хорошо, что этого не произошло. Так что, на льду такого размера надо все контролировать. Но это тоже хороший опыт.

– Много ли удалось поработать с вашим партнером Дмитрием Соловьевым? График-то у вас непростой…

– 25 и 26 июля мы катались в Москве, когда у Димы не было тут шоу с Камилой. Чуть-чуть отработали поддержки. Но все равно это было немного не то. Здесь надо почувствовать лед. В Москве ты мог раскатить на большой арене, и все у тебя будет супер. А здесь есть два столба, которые надо объезжать… И мы это отрепетировали только перед шоу.

Но зато сегодня я была нарасхват. Успела попробовать и с , и с Максимом Ковтуном и с Морисом (Квителашвили). Все ко мне подъезжают: «Давай попробуем это, давай это». А я говорю им: «В очередь, ребятки», ха-ха! В общем, сегодня я нарасхват.

– Дмитрий – надежный партнер? Поддержки делать не страшно?

– Нет, совершенно не страшно. Он – суперпартнер. Если я делаю что-то не то, он мне подсказывает иногда в поддержках, докручивает меня как профессионал. Так что все супер, – сказала Загитова.