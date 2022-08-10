Новая короткая программа Дениса Васильева поставлена под песню Englishman in New York, в произвольной – 9-я симфония Дворжака

Латвийский фигурист рассказал о своих новых программах.

Короткая программа поставлена Саломе Бруннер под песню Englishman in New York в исполнении Стинга и Королевского филармонического оркестра.

«Я никогда раньше не вкладывал столько себя в программу! Я много внес в хореографию, поэтому взволнован тем, как все получится и как будет воспринято», – сказал Васильев.

Произвольную программу поставил тренер Дениса Стефан Ламбьель. В качестве музыкального сопровождения выбрана симфония № 9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака.

«Мне она очень нравится! Эта музыка очень мощная, и я действительно хотел под нее кататься.

Это одна из самых сложных программ, которые я когда-либо катал. Она постоянно идет по нарастающей, но я люблю бросать вызов самому себе. Думаю, в конце концов выйдет прекрасная вещь!» – отметил фигурист.