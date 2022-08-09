Татьяна Тарасова о лишении фигуриста Петренко стипендии: «Глупейший человек этот Зеленский. Уважения к чемпионам – ноль»

Теги Татьяна Тарасова Татьяна Навка Виктор Петренко сборная Украины Политика Владимир Зеленский Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского лишить государственной стипендии олимпийского чемпиона Виктора Петренко.

С июля Петренко принимает участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи. 

«Глупейший человек этот Зеленский. Уважения к чемпионам – ноль.

Не вернется к ним Петренко никогда больше.

Продолжит участвовать в шоу. Как может человек, который никогда не был связан со спортом в принципе, лишать заслуженных денег чемпионов?

Цирк во главе с циркачами происходит», – заявила Тарасова.

«Такое поведение недопустимо». Олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко выступил в шоу Навки – и это разозлило Украину

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