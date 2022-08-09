Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского лишить государственной стипендии олимпийского чемпиона .

С июля Петренко принимает участие в шоу «Аленький цветочек» в Сочи.

«Глупейший человек этот Зеленский. Уважения к чемпионам – ноль.

Не вернется к ним Петренко никогда больше.

Продолжит участвовать в шоу. Как может человек, который никогда не был связан со спортом в принципе, лишать заслуженных денег чемпионов?

Цирк во главе с циркачами происходит», – заявила Тарасова.

«Такое поведение недопустимо». Олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко выступил в шоу Навки – и это разозлило Украину