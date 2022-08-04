Ассоциация фигурного катания Швеции заявила о непричастности к отмене мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме

Ассоциация фигурного катания Швеции не причастна к отмене мастер-класса россиянки в Стокгольме. Об этом сообщила глава организации Хелена Розен Андерссон.

Мастер-класс Трусовой должен был пройти 27-28 августа. Организатором мероприятия выступал бренд спортивной одежды Loop Sport. В итоге мероприятие было отменено.

Сайт телеканала цитировал имеющееся в их распоряжении письмо шведской ассоциации с требованием отменить мастер-класс Трусовой: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести серьезный ущерб шведскому фигурному катанию».

«Мастер-класс по фигурному катанию не является мероприятием, которое было санкционировано Шведской ассоциацией фигурного катания. По этой причине вам лучше обратиться к организатору данного мероприятия», – заявила Андерссон.

Федерация фигурного катания Украины (УФФК) заявляла, что обращалась в Ассоциацию фигурного катания Швеции с просьбой запретить проведение мастер-класса Трусовой. УФФК отметила, что к ее позиции прислушались и поддержали.