Ассоциация фигурного катания Швеции заявила о непричастности к отмене мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме

Ассоциация фигурного катания Швеции не причастна к отмене мастер-класса россиянки Александры Трусовой в Стокгольме. Об этом сообщила глава организации Хелена Розен Андерссон.
Мастер-класс Трусовой должен был пройти 27-28 августа. Организатором мероприятия выступал бренд спортивной одежды Loop Sport. В итоге мероприятие было отменено.
Сайт телеканала «Матч ТВ» цитировал имеющееся в их распоряжении письмо шведской ассоциации с требованием отменить мастер-класс Трусовой: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести серьезный ущерб шведскому фигурному катанию».
«Мастер-класс по фигурному катанию не является мероприятием, которое было санкционировано Шведской ассоциацией фигурного катания. По этой причине вам лучше обратиться к организатору данного мероприятия», – заявила Андерссон.
Федерация фигурного катания Украины (УФФК) заявляла, что обращалась в Ассоциацию фигурного катания Швеции с просьбой запретить проведение мастер-класса Трусовой. УФФК отметила, что к ее позиции прислушались и поддержали.