Карина Акопова: «Очень много бегаем, чтобы нас хватило на сезон, на сборе в Кисловодске катали очень много макетов программ, тренировались с парашютами»

Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, рассказала о подготовке к сезону.

С 17 по 31 июля спортсмены проводили сборв Кисловодске

«Мы готовимся постепенно, распределяем нагрузку. Очень много бегаем, чтобы нас хватило на сезон, на сборе в Кисловодске катали очень много макетов программ, тренировались с парашютами», – сказала Акопова.

Также фигуристка рассказала об участии Софьи Евдокимовой в тренировочном процессе.

«Думаю, да, она растет как тренер, когда она к нам пришла, у нее как такового опыта со взрослыми спортсменами не было. Она постепенно узнавала нас, а мы ее. У нас с ней проходят хореография в зале, танцы, скольжение и хореография в программах, работа над руками», – добавила Акопова.