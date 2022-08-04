Дмитрий Песков: «Тутберидзе абсолютно права. Любой рейтинг без участия наших спортсменов не может быть полноценным»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал идею тренера Этери Тутберидзе не обновлять мировые рейтинги на фоне отстранения российских спортсменов.
«Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены – одни из самых сильных в мире.
И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным.
Потому что не участвуют сильнейшие», – заявил Песков.
Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?