Евгений Плющенко: «Сын выбрал профессию фигуриста. Не я выбирал за него, а он сам»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о перспективах сына Александра в фигурном катании.

«Саша занимается футболом два раза в неделю. Но он выбрал профессию фигуриста. Не я выбирал за него, а он сам.

Он достаточно востребованный фигурист, много катается по миру.

Да, сейчас сложная обстановка, нас не приглашают. Был действующий контракт с Японией, но нам сказали, что не допустят российских спортсменов. Мои шоу в Европе сейчас тоже неинтересны, потому что они не могут их купить.

Стремление сына завоевать больше олимпийских медалей, чем у меня? Это хорошее стремление, все реально, всё возможно. У меня всего четыре медали», — передаёт слова Плющенко корреспондент», – сказал Плющенко-старший.