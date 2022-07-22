Журова об отмене мастер-классов Трусовой в Швеции: «Как говорится, назло маме отморожу уши. Шведским детям транслируется: «Нечего вам русскую слушать»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость об отмене мастер-классов фигуристки Александры Трусовой в Швеции.

«Удивительно, что они долго говорили, что все состоится. Понятно, что сейчас вряд ли бы кто-то спонсорам это позволил сделать, думаю, им ужасно неприятно и обидно, по-человечески они наверняка не очень русофобны, но есть какие-то рычаги воздействия на них.

Мастер-класс Саши Трусовой – серьезное мероприятие, так как то, что делает Саша, не делает никто, никто не увидит, как она делает четверные прыжки, еще и пять, чисто, как это было на Олимпиаде. Несомненно, для молодых фигуристов было бы крайне интересно увидеть своими глазами, но сами не захотели, как говорится, назло маме отморожу уши.

Мы всепрощающие, в следующий раз скажем: «Да, окей, мы поедем». Но обмен опытом, конечно, важная история, не будешь вставать в позу. Такими событиями шведским детям транслируется: «Нечего вам русскую слушать». Уже для детей это определенный элемент пропаганды.

Я под санкциями с 2014 года, у меня были такие случаи, когда были мероприятия, посольство отвечало примерно таким же текстом: «Светлана Сергеевна, мы вас безумно любим, уважаем, но пустить не можем». И только Швейцария меня как олимпийскую чемпионку пустила», – рассказала Журова.

Мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменен: «Шведская федерация рекомендовала пока не заниматься этим проектом»