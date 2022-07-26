Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась о будущем российского фигурного катания в условиях международной изоляции.

– Что будет с фигурным катанием? Оно будет локально российским?

– Пока что да, пока будет локальным. Запланировано очень много российских соревнований наподобие Гран-при. Так что ребятки будут бороться внутри страны. Но у нас конкуренция дай бог, так что скучно не будет.

– Ты общаешься с ребятами из сборной?

– Да, но я с ними общаюсь не как спортсмен со спортсменами, а как с друзьями. Поэтому мы особо тему спорта не обсуждаем.

– Они сейчас не демотивированы?

– Я не спрашивала. Но если поставить себя на их место – сложно. Я бы об стенку убилась бы, – сказала Медведева.