Медведева о возрастном цензе: «Не могу согласиться с этим решением. Но надеюсь, что это положительно повлияет на здоровье спортсменов»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева возрастной ценз Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказала отношение к повышению возрастного ценза до 17 лет.

«Я как человек, который в 16-17 лет выиграл все свое основное, не могу согласиться с этим решением. Но я надеюсь, что такое решение положительно повлияет на здоровье спортсменов. Сейчас пошли очень сложные элементы, без четверных не выиграешь – я-то выигрывала тройными, это более щадяще.

Я не согласна, но надеюсь на лучшее. Надеюсь, польза будет», – сказала Медведева.

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России

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