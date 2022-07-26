Медведева о возрастном цензе: «Не могу согласиться с этим решением. Но надеюсь, что это положительно повлияет на здоровье спортсменов»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказала отношение к повышению возрастного ценза до 17 лет.

«Я как человек, который в 16-17 лет выиграл все свое основное, не могу согласиться с этим решением. Но я надеюсь, что такое решение положительно повлияет на здоровье спортсменов. Сейчас пошли очень сложные элементы, без четверных не выиграешь – я-то выигрывала тройными, это более щадяще.

Я не согласна, но надеюсь на лучшее. Надеюсь, польза будет», – сказала Медведева.

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России