Евгения Медведева: «Когда мы находимся на льду, зритель никогда не поймет, что у нас в жизни что-то не так. Наша главная миссия – дарить улыбки»

Двукратная чемпионка мира ответила на вопрос о том, могут ли трудности в личной жизни повлиять на выступления спортсмена.

«Даже если есть какое-то выгорание, если в жизни что-то происходит, потому что мы все люди, у всех есть семьи, у многих есть дети, какие-то бытовые проблемы – поверьте, когда мы выходим на лед, вы никогда не поймете, что у нас в жизни что-то происходит.

Во-первых, это наша работа – выходить и дарить нам удовольствие. Во-вторых, наша самая главная награда – это ваши улыбки. Поэтому в то время, когда мы находимся на льду, во время спектаклей и шоу, зритель никогда не поймет, что что-то не так.

У нас есть четкое разделение выхода на лед и личной жизни. Даже если что-то происходит, все равно мы выходим на лед, получаем от этого удовольствие. Получаем удовольствие от того, насколько вы получаете удовольствие. И наша жизнь становится лучше.

Поэтому наша главная миссия – дарить вам улыбки», – сказала Медведева на пресс-конференции, посвященной шоу Ильи Авербуха.