Этери Тутберидзе: «Акатьева – никто, без титула, без ничего. А завтрашний день нам не обещан»

Тренеры по фигурному катанию и во время сборов фигуристов в Новогорске поговорили об отстранении спортсменов от международных соревнований.

Тутберидзе: А как выходить в мире, если нас не пускают никуда? Куда выходить-то?

Тарасова: Как мотивировать их, как их каждый день тащить за собой? Быть выше, что-то новое учить?

Тутберидзе: Да-да.

Тарасова: Как? Когда они знают, что не будут выступать?

Тутберидзе: Да, та же Соня Акатьева, наверное, была бы уже чемпионкой мира среди юниоров.

Тарасова: Кто?

Тутберидзе: Ну вот Соня.

Тарасова: Соня, да!

Тутберидзе: Ну вот и что? А она – никто. Без титула, без ничего. А нам завтрашний день не обещан. У меня этим спортсменам надо здесь и сейчас. У нас может не быть завтрашнего дня.

Тарасова: Нет, может не быть. Завтрашнего дня может не быть, и какой он будет – тоже неизвестно. Все равно я верю в такой наш идиотизм, когда мы выйдем и все равно всех разорвем.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!