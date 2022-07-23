Анна Щербакова: «Фигурное катание – индивидуальный вид спорта, который учит быть немножко эгоистом. Но это должно быть с уважением к сопернику»

Олимпийская чемпионка рассказала об отношениях между фигуристками в группе .

«В коллективе у нас сложились максимально правильные отношения.

Это не значит, что мы лучшие подружки, но вне тренировок мы общаемся, разговариваем на любые темы, которые могут быть не связаны с фигурным катанием. Но можем общаться и про тренировки, что-то друг другу подсказывать.

На тренировках не возникает конфликтов – у каждого свои цели. Очень правильная фраза, что фигурное катание – индивидуальный вид спорта, который в каком-то смысле учит тебя быть немножко эгоистом и мыслить в своих интересах.

Но тренеры учат, что это должно быть с уважением к сопернику. Мы всегда следим за обстановкой на льду, например, нельзя подрезать кого-то», – сказала Щербакова.