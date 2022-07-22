Максим Траньков: «Тарасова и Морозов настраиваются на сезон. Они озвучили тренерам и друг другу, что будут продолжать карьеру»

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в Пекине Евгения Тарасова и продолжат карьеру.

«Ребята настраиваются на сезон. Они озвучивали мне, тренерам и друг другу, что будут продолжать карьеру.

А что касается меня – пока ребята катаются и хотят продолжать со мной работать, я, естественно, никуда не денусь», – рассказал тренер .

Тарасова и Морозов тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря