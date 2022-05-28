Максим Траньков: «Мне сейчас нужно понять, буду ли я дальше в штабе Тутберидзе. И буду ли работать с Тарасовой и Морозовым»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о дальнейшей работе с серебряными призерами Пекина-2022 Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

— Максим, как там Женя с Вовой? Они собираются кататься дальше или все-таки нет?

— Когда у нас с ребятами состоялся последний разговор на эту тему, они однозначно сказали, что будут продолжать. Это было озвучено и мне, и Этери Георгиевне (Тутберидзе). Другое дело, что мне сейчас нужно понять, буду ли я дальше в этом штабе. И буду ли работать с ребятами.

— А в чем проблема?

— Сезон был очень тяжелый, я полностью выхолощен. Поэтому сейчас мне нужно понять, хочу ли я дальше быть тренером или нужно что-то поменять. К тому же у меня ведь Женя с Вовой — единственная пара, и когда они закончат, у меня никого не останется из собственных учеников. Это тоже накладывает свой отпечаток.

К тому же очень важно, что за соревнования будут сейчас у нас. Потому что для того, чтобы ездить на этапы Кубка России в Сызрань, условно говоря, ребятам не нужен постоянно Максим Траньков на тренировках — здесь они и без меня все знают и со всем справятся. Мы ждем решения , от него тоже будет многое зависеть. Потому что ездить на международные старты — чемпионаты мира и Европы — это совершенно другой уровень мотивации.

— Вы говорите, что своих учеников у вас не будет. А про тандем с Павлом Слюсаренко и его группой не думали?

— Ну, для этого мне надо вернуться на свою родину — в Пермь. А я не очень люблю такие возвращения.

— Ну, или Павлу полноценно перебраться в Москву.

— Думаю, очень тяжело будет в плане льда. В Москве мало кто готов его дать, тем более иногородним, поэтому такой вариант прямо сейчас маловероятен. Но поработать с Пашей, конечно же, хотелось, это был бы замечательный вариант. Он недавно звал меня в Пермь, чтобы помочь позаниматься с его парами, поставить программы, но дело в том, что после Олимпиады я был действительно опустошен, да и с семьей мне очень надо было побыть, поэтому не получилось.

Но у него отличные ребята, юниорские пары, которые мне очень нравятся. Поэтому я, конечно, всегда буду рад такому сотрудничеству, – сказал Траньков.