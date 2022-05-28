Максим Траньков: «В штабе Тутберидзе нам подали руку, чтоб мы запрыгнули в последний вагон. Причем этой команде мы не то чтобы очень нужны были»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о впечатлениях от работы с тренерским штабом .

В сезоне-2021/22 пара Транькова Евгения Тарасова – Владимир Морозов тренировалась в группе Тутберидзе.

— Это был первый сезон, когда мне довелось приобщиться к этому штабу. Могу сказать, что это невероятный, просто колоссальный опыт и действительно большая возможность быть частью чего-то большого. Честно говоря, я просто не понимаю тех, кто уходит оттуда добровольно — как один известный всем нам тренер. Амбиции, возможность работать самостоятельно… Здесь же есть все!

У меня был шанс посмотреть, как работают большие профессионалы, увидеть своими глазами тренировки наших замечательных девочек. Нигде больше я бы этого не получил. Поэтому я всегда буду только с теплотой говорить об этом тренерском штабе — о , Сереже Дудакове и, конечно, об Этери Георгиевне. Они нас с ребятами вытащили из такой ситуации, когда просто никто не помогал. Подали нам руку, чтоб мы запрыгнули в последний вагон — и большое счастье, что у нас все получилось.

Причем мы команде Этери Георгиевны не то чтобы очень нужны были. Я к тому, что это все-таки парное катание, абсолютно новый вид для ее команды, не профильный… И все равно они нам безумно сильно помогли.

— Разве не были нужны? Этери Георгиевна говорила, что ей интересно парное катание. Что там, дескать, пробелы.

— Ну, пробелы есть, это так. Но просто я знаю всю историю того, как ребятам вообще удалось попасть в команду Этери Георгиевны. Она длинная, там целая схема, все было очень непросто. Когда-нибудь кто-нибудь из ее действующих лиц расскажет ее. Я же о ней распространяться не могу.

— Но чтобы подытожить — вариант, при котором Тарасова и Морозов останутся в команде Тутберидзе, но вы их тренировать не будете, возможен?

— Да. Ну у нас, в принципе, все возможно сейчас. Вон, тиктокеры, которые и фигуристами-то уже не являются, ленты новостей взрывают… Так что, да, исключать я этого не могу. Сейчас мне нужно отдохнуть и понять, чего я хочу дальше, и уже от этого отталкиваться, – сказал Траньков.