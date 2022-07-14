«Несмотря на изоляцию, Трусова правильно сделала, что приняла предложение». Слуцкая о мастер-классах фигуристки в Швеции

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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о предстоящих мастер-классах фигуристки Александры Трусовой в шведском Стокгольме 27-28 августа.

«У нас каждый фигурист проводит мастер-классы, и это совершенно нормальное продолжение. Слушайте, если приглашают, то приглашают.

Вопрос в том, что нас изолировали, но если есть приглашение, то почему человек, у которого есть умение хорошо исполнять прыжки, да и не только, не поделится своими секретами со спортсменами из других стран.

Несмотря на изоляцию, правильно сделала, что приняла предложение», – сказала Слуцкая.

Александра Трусова проведет мастер-классы в Стокгольме

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